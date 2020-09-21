ПСЖ получил доступ к эксклюзивным видеозаписям, имеющихся в распоряжении компании BeIN SPORTS, которая транслировала матч на Ближнем Востоке. Парижане уверены, что эти записи являются доказательством слов Неймара о расизме со стороны Гонсалеса.

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Предполагалось, что на этих кадрах отчетливо видно, как защитник Марселя назвал Неймара обезьяной на испанском языке. Как сообщает Marca, бразильская программа "Esporte Espetacular" на TV Globo созвала группу специалистов для чтения по губам. Комиссия подтвердила, что Гонсалес действительно назвал форварда ПСЖ "обезьяньим дерьмом". Пока неизвестно, обратят ли внимание на эти доказательства дисциплинарные органы французского футбола.

Напомним, в конце матча 3-го тура Лиги 1 Неймар ударил Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку, а позже был дисквалифицирован на два матча. После окончания встречи бразилец заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма.

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