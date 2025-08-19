Форвард Ньюкасла Александр Исак заявил, что больше не видит себя в составе "сорок".

Во вторник, 19 августа, Исак попал в символическую сборную прошлого сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Он пропустил церемонию. "Я горжусь тем, что мои коллеги отметили меня местом в символической сборной Премьер-лиги сезона 2024/25 по версии PFA. Прежде всего я хочу поблагодарить своих партнеров по команде и всех в Ньюкасле, кто поддерживал меня на протяжении всего пути.

Меня сегодня нет на церемонии. Учитывая все, происходящее, мне показалось неуместным там находиться. Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свои версии событий, хотя они и знают, что они не отражают того, что было сказано и согласовано за закрытыми дверями.

Реальность такова, что обещания были даны, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто эти проблемы возникли только сейчас, – это обман.

Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Именно так дела обстоят у меня сейчас, и именно поэтому изменения пойдут на пользу всем, а не только мне", – написал Исак в своем Instagram.

Ранее Ньюкасл отказался продавать форварда в Ливерпуль за 110 млн фунтов. После этого швед взбунтовался и отказался играть за "сорок" и тренироваться с командой.

