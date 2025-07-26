– Кевин, в матче с Бешикташем при заполненных трибунах в бешеной атмосфере Шахтер одержал победу. В чем ее залог?

– Нам удалось хорошо поработать над тем, что было запланировано в течение недели. Да, смогли выйти победителями, но это еще не конец, а первая часть. Будем упорно работать, чтобы во второй игре снова победить.

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– В твоем активе дубль в ворота Бешикташа. Что это значит для тебя, какие эмоции испытываешь?

– Очень приятно помочь команде двумя голами! Я обещал за день до матча, что забью три, – остался должен один гол, поэтому в следующей игре должен забить еще, чтобы закрыть долг.

– После забитых голов ты реагировал на действия болельщиков. Расскажи об этом.

– Думаю, из-за того, что мы на их стадионе, негде праздновать. Нет ничего общего с болельщиками – это момент, когда футболист забивает гол и должен им насладиться. Это часть матча, каждый игрок должен праздновать,и я праздновал перед их фанатами.

– Что за стычка произошла после матча?

– Это просто... Там был один момент, который я не смог завершить. Я тоже не видел, что произошло, упал от боли. Но ничего серьезного не произошло, это неважно. Следующая игра будет очень важной и решающей для нас.

– Если говорить о стратегии Арды Турана на этот матч, то какой она была? Удавалось ли двигаться по ней?

– Мы тщательно изучили соперника, было заметно, что мы мало ошибались и пользовались своими возможностями. Считаю, на следующей неделе еще будем иметь шансы. И мы будем стремиться к еще одной победе – не будем держаться за результат, а пойдем дальше.

– Что может быть самым сложным во втором матче с Бешикташем?

– Думаю, мы можем усложнить игру, если захотим, сможем повторить сегодняшнюю и победить. Конечно, будет непростой поединок, но и матч имеет свою историю. Считаю, мы вполне способны снова победить, – сказал Кевин в комментарии официальному сайту Шахтера.

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