Обанкротившийся Металлист стал лидером по сумме долгов по зарплате в Украине – более 110 млн грн

ПАО Футбольный клуб Металлист, который находится на стадии банкротства, вышел на первое место среди крупнейших должников по зарплате в Украине из-за долга одному из бывших игроков на 63 млн грн.

23 октября заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко сообщила, что в топ-3 должников в стране входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн грн, ФК Металлист с задолженностью 47,7 млн грн и ОАО Запорожьеоблэнерго с задолженностью более 26 млн грн.

"Металіст" – моя перша любов, нею він і залишиться, – Ярославський

Но через несколько дней ситуация изменилась. Ведь к существующим исполнительным производствам по долгам Металлиста поступило еще одно на достаточно большую сумму.

"У нас есть исполнительные документы о взыскании задолженности по зарплате футболистам и всем остальным, перед кем у клуба есть долги. И буквально на днях нашел исполнительный документ на 63 млн грн долга по зарплате одному футболисту. Поэтому Металлист выходит на первое место в этом антирейтинге", – сообщили Футбол 24 в пресс-службе Минюста.

Сейчас, согласно данным единого реестра должников, Металлист занимает первую строчку в рейтинге задолженности по зарплате с суммой в 110 млн 727 тыс грн.

ЗАО Ривнеазот, который входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа, имеет долги на 22,85 млн грн., а ОАО Запорожьеоблэнерго, более 60% акций которого принадлежит государству и крупнейшими миноритарными бенефициарами которого являются братья Суркисы, задолжало пока 22,34 млн грн.

ФК Металлист, по которому 11 июня 2017 Хозяйственным судом Харьковской области было возбуждено дело о банкротстве, уже длительное время является одним из крупнейших должников по зарплате в Украине.

По состоянию на начало августа этого года он имел задолженность более чем 47 млн ​​грн. Аналогичная сумма долгов была и на начало июля. В мае Металлист с 28,6 млн грн долга занимал третье место в антирейтинге, так же было и в апреле.