Нападающий Барселоны отныне будет выступать только на клубном уровне. Капитан и лучший бомбардир в истории сборной Габона после 13-летней карьеры в национальной команде объявил об уходе из сборной.

Шкртел объявил о завершении карьеры

"После 13-ти лет гордости за то, что я представляю свою страну, я объявляю, что завершаю карьеру в сборной. Хочу поблагодарить габонский народаи всех, кто поддерживал меня – тренеров, членов тренерского штаба и игроков, с которыми я работал во время этого путешествия.

Наконец, я благодарю своего отца. Надеюсь, он гордился тем, как я защищал цвета сборной", – говорится в заявлении Обамеянга.

В футболке национальной команды Пьер-Эмерик дебютировал в 2009 году, когда ему было 19. Сыграл 72 матча, забил 30 голов. Последний Кубок Африки 32-летний нападающий пропустил из-за проблем с сердцем.

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