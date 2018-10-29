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Обамеянг забил гол Лестеру после роскошной комбинации

23 октября 00:45 218 Читати українською
Обамеянг забил гол Лестеру после роскошной комбинации
Эктор Бельерин, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг / ФК Арсенал

Лондонский Арсенал разыграл фантастическую комбинацию в матче 9 тура АПЛ с Лестером (3:1), которую завершил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Арсенал в матче 9 тура АПЛ дома принимал Лестер. При счете 2:1 "канониры" провели молниеносную атаку, благодаря которой увеличили преимущество.

Арсенал победил Лестер и одержал десятую победу подряд во всех турнирах

Со своей половины поля игроки Арсенала благодаря передачам быстро подошли к воротам соперника, а главным героем стал Месут Озил, который сначала удачно пропустил мяч, а затем шведы отдал на Обамеянга, и габонец поразил пустые ворота Каспера Шмейхеля.

В итоге подопечные Унаи Эмери одержали победу со счетом 3:1. Арсенал после 9 туров имеет 21 очко и находится на 4 месте в АПЛ.

Обамеянг отказался лететь на матч с Южным Суданом из-за необычной причины

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия9 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Лестер Сити: Понедельник 22 октября 2018

Арсенал
Матч окончен
3 : 1
Лестер Сити
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