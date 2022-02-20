Гол Педри переписали на Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Первая разгромная победа Хави и премьерные голы Обамеянга в видеообзоре матча Валенсия – Барселона – 1:4

На 63-й минуте юный хавбек Барселоны поразил ворота Валенсии красивым ударом из-за пределов штрафной площадки. В полете мяч задел Обамеянга и несколько изменил траекторию. В течение поединка автором гола считали Педри, но позже официальные лица передумали в пользу габонца.

Добавим, что для 32-летнего Обамеянга это были первые голы в составе Барселоны после перехода из Арсенала.

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