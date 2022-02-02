"Для фанатов Арсенала. Спасибо, что за последние четыре года вы сделали Лондон домом для меня и моей семьи. Мы вместе прошли через взлеты и падения, а ваша поддержка означала для меня все. Имея шанс выигрывать трофеи и большую честь – быть капитаном этого клуба – я навсегда сохраню это в своем сердце.

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Я всегда был на 100% сосредоточен и предан, чтобы сделать все, что могу, для этого клуба, поэтому уходить без настоящего прощания больно. Но это футбол.

Мне грустно, что я не имел возможности помочь своим товарищам по команде за последние несколько недель, но я не чувствую ничего, кроме уважения к этому клубу. Искренне желаю всем моим партнерам и болельщикам всего наилучшего и многих успешных лет в будущем", – написал габонец в Instagram.

Обамеянг перебрался в Арсенал зимой 2018-го из Боруссии Дортмунд за 63 млн евро. За лондонский клуб сыграл 163 матча и забил 92 гола. В декабре был отстранен от тренировок и лишен капитанской повязки за нарушение дисциплины. Новым клубом 32-летнего габонца должна стать Барселона.

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