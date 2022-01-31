Барселона не смогла убедить Арсенал отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга на правах аренды, сообщает The Athletic.

Обамеянг прилетел в Барселону для подписания контракта

Причиной срыва переговоров стала высокая зарплата габонца, выплату которой каталонцы хотели разделить с "канонирами". Пьер-Эмерик уже прилетел в Барселону и даже делал фото с местными фанатами, но вынужден возвращаться в Лондон с ничем.

Напомним, Обамеянг также "побил горшки" с руководством Арсенала и около двух месяцев не попадает в заявку лондонцев.

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