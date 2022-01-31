Обамеянг с позором вернется в Арсенал – переговоры за Барселоной провалились
Горе-нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг провел однодневный "отпуск" в столице Каталонии.
Барселона не смогла убедить Арсенал отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга на правах аренды, сообщает The Athletic.
Обамеянг прилетел в Барселону для подписания контракта
Причиной срыва переговоров стала высокая зарплата габонца, выплату которой каталонцы хотели разделить с "канонирами". Пьер-Эмерик уже прилетел в Барселону и даже делал фото с местными фанатами, но вынужден возвращаться в Лондон с ничем.
Напомним, Обамеянг также "побил горшки" с руководством Арсенала и около двух месяцев не попадает в заявку лондонцев.
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