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Обамеянг разбил Кубок Англии – эпичное видео

1 августа 22:55 - Читати українською
Обамеянг разбил Кубок Англии – эпичное видео
Игроки Арсенала с разбитым Кубком Англии / соцсети

Празднование получения Арсеналом Кубка Англии 2019/20 запомнилась эпичной неудачей Пьер-Эмерика Обамеянга.

28’ Пьер-Эмерик Обамеянг
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Кристиан Пулишич 5’
Матео Ковачич 73’
5’ Кристиан Пулишич
28’ Пьер-Эмерик Обамеянг
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг
73’ Матео Ковачич

Обамеянг снял Кубок Англии с постамента и подошел к остальной команде, чтобы поднять его над головой.

Арсенал – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча

Однако, Пьер-Эмерик умудрился уронить трофей из рук. Интересно, что подставка кубка отвалилась, однако это не повлияло на праздничное настроение "канониров".

Отметим, что Арсенал обыграл Челси (2:1) благодаря дублю как раз таки Обамеянга.

Арсенал победил Челси и выиграл Кубок Англии, добыв путевку в ЛЕ – первый трофей "канониров" после ухода Венгера

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Теги
Англия Пьер-Эмерик Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Арсенал - Челси
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