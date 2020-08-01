Обамеянг разбил Кубок Англии – эпичное видео

Обамеянг снял Кубок Англии с постамента и подошел к остальной команде, чтобы поднять его над головой.

Арсенал – Челси – 2:1 – видео голов и обзор матча

Однако, Пьер-Эмерик умудрился уронить трофей из рук. Интересно, что подставка кубка отвалилась, однако это не повлияло на праздничное настроение "канониров".

Отметим, что Арсенал обыграл Челси (2:1) благодаря дублю как раз таки Обамеянга.

Арсенал победил Челси и выиграл Кубок Англии, добыв путевку в ЛЕ – первый трофей "канониров" после ухода Венгера