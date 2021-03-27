Звезда Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг решил продемонстрировать свои таланты и за пределами футбольного поля.

Габонский форвард "канониров" с пользой для себя проводит международную паузу на матчи сборных. В своем Instagram Обамеянг поделился сразу двумя новостями.

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Пьер-Эмерик радикально сменил имидж, вдохновившись косичками известного рэп-исполнителя Трэвиса Скотта. Более того, в том же сториз габонец анонсировал релиз песни вместе с Шоном Полом – ямайским обладателем музыкальной премии Грэмми.

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