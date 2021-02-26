Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели во втором по престижности турнире Европы, сообщает официальный Twitter УЕФА.

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За это звание форвард "канониров" боролся еще с голкипером Мольде Андреасом Линде, хавбеком Тоттенхэма Деле Алли и нападающим Рейнджерс Альфредо Морелосом. Стоит заметить, что победа в номинации является заслуженной, ведь Пьер-Эмерик дублем вывел Арсенал в 1/8 финала в напряженном противостоянии с Бенфикой.

К слову, уже в следующем раунде команда Обамеянга будет противостоять греческому Олимпиакосу. Матчи запланированы на 11 и 18 марта.

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