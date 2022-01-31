Нападающий Арсенала и сборной Габона приблизился к переходу в Барселону. Форвард уже прибыл в Испанию.

"Сине-гранатовые", похоже, успеют оформить очередной трансфер до закрытия окна. Пьер-Эмерик Обамеянг уже находится в Барселоне, сообщает Жерар Ромеро в Twitch.

32-летний нападающий подпишет контракт до завершения текущего сезона. Арсенал отдаст игрока в аренду без права выкупа, при этом "канониры" будут платить ему часть зарплаты.

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Ключевой момент – успешный медосмотр, ведь недавно габонец досрочно уехал из сборной во время Кубка Африки из-за проблем с сердцем. Ранее другой форвард Барсы – Серхио Агуэро – вынужден был завершить карьеру после того, как у него было выявлено нарушение работы сердца.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за Арсенал 15 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Правда, в текущем году нападающий не выходил на поле – Микель Артета отстранил его от команды за нарушение дисциплины и лишил статуса капитана.

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