Обамеянг прибыл в Лондон, чтобы завершить свой переход в Челси
Нападающий Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг станет еще одним игроком, который покинет "блаугранас" перед закрытием трансферного окна.
Переход Обамеянга в Челси остается вопросом времени – габонец уже прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр и завершить свой трансфер в Челси, сообщает Football Daily.
Барселона официально попрощалась с нападающим
Пьер-Эмерик лаконично ответил на все вопросы журналистов о возможности его трансфера: "Я вернулся". Сообщалось, что за форварда Барселона должна получить 14 млн евро и Маркоса Алонсо.
Обамеянг перебрался в Барселону зимой этого года из Арсенала на правах свободного агента. Успел сыграть 24 матча, забил 13 голов. Соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2025-го.
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