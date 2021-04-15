"К сожалению, я заразился малярией, когда находился с национальной командой в Габоне несколько недель назад. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем ​​чувствую себя все лучше благодаря замечательным врачам, которые быстро обнаружили и вылечили вирус.

Обамеянг радикально сменил имидж и анонсировал релиз песни с обладателем Грэмми

В ближайшее время я вернусь сильнее, чем когда-либо!" – написал Обамеянг в Instagram.

Пьер-Эмерик удивил отсутствием в заявке Арсенала на матч 1/4 финала ЛЕ против Славии, а в лагере "канониров" не было официальных заявлений по этому поводу. В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний габонець провел 25 матчей, в которых отметился 9-ю голами.

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