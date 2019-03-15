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Обамеянг отпраздновал гол в маске Черной Пантеры

09:52 77 Читати українською
Обамеянг отпраздновал гол в маске Черной Пантеры
Оригинальное празднование Обамеянга / Daily Mail

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг запомнился оригинальным празднованием забитого гола в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Нападающий Арсенала продемонстрировал очередное празднование в маске в матче с Ренном, который завершился победой "канониров" (3:0).

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Форвард хотел отпраздновать в маске гол в ворота Манчестер Юнайтед в воскресенье, однако перенес это празднование в четверг.

готовил специальное празднование, однако не мог найти свою маску. Я попросил одного из сотрудников оставить ее у сетки ворот, но когда реализовал пенальти не смог ее найти", сказал он в интервью BT Sport.

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Напомним, что Обамеянг уже не впервые празднует забитый гол таким образом. Выступая в Боруссии, форвард запомнился празднованиями в масках Человека-паука и Бэтмена.

Теги
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал Лига Европы
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