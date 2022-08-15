Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг отклонил предложение Челси, который хотел подписать габонца после ухода Тимо Вернера и Ромелу Лукаку.

Форвард настроен остаться в Барселоне и готов сидеть в запасе под Робертом Левандовски, довольствуясь выходами на замену. Обамеянг уже сообщил о своем решении Томасу Тухелю, с которым работал в Боруссии Дортмунд.

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Наставник Челси хотел переманить бывшего подопечного, однако 33-летний габонец отказался возвращаться в чемпионат Англии, несмотря на привлекательное финансовое предложение лондонцев. Пьер-Эмерик не хочет снова менять обстановку и готов к статусу дублера на Камп Ноу. Его все устраивает в Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Обамеянг переехал в Барселону зимой этого года на правах свободного агента. Успел сыграть 24 матча, забил 13 голов. Соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2025-го.

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