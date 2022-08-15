Обамеянг отказался возвращаться в АПЛ – форвард Барселоны готов быть дублером Левандовски
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг отклонил предложение Челси, который хотел подписать габонца после ухода Тимо Вернера и Ромелу Лукаку.
Форвард настроен остаться в Барселоне и готов сидеть в запасе под Робертом Левандовски, довольствуясь выходами на замену. Обамеянг уже сообщил о своем решении Томасу Тухелю, с которым работал в Боруссии Дортмунд.
Барселона отпустила хавбека в аренду, взяв на себя половину зарплаты
Наставник Челси хотел переманить бывшего подопечного, однако 33-летний габонец отказался возвращаться в чемпионат Англии, несмотря на привлекательное финансовое предложение лондонцев. Пьер-Эмерик не хочет снова менять обстановку и готов к статусу дублера на Камп Ноу. Его все устраивает в Испании, сообщает Mundo Deportivo.
Обамеянг переехал в Барселону зимой этого года на правах свободного агента. Успел сыграть 24 матча, забил 13 голов. Соглашение нападающего с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2025-го.
"Чувствую себя ребенком, у которого новая игрушка": интервью Левандовски – о переходе в Барселону и шансах взять ЗМ