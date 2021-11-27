Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг хватался за голову в первом тайме матча АПЛ против Ньюкасла.

На 41-й минуте габонец упустил роскошный шанс вывести свою команду вперед.

Обамеянг: Я самый крутой капитан в АПЛ, а может, и в мире

Дубравка совершил сейв после удара Смита-Роу, однако мяч отлетел к Обамеянгу. Капитану Арсенала мешал только защитник, а кипер Ньюкасла уже беспомощно лежал на газоне. Впрочем, звезда "канониров" умудрился с 2 метров попасть в стойку.

К счастью для Обамеянга, после перерыва Арсенал реализовал два момента и одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Арсенал уверенно победил Ньюкасл и вплотную приблизился к зоне ЛЧ