Обамеянг оконфузился промахом с 2 метров – голкипер уже лежал на газоне
27 ноября 18:25 - Читати українською
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг хватался за голову в первом тайме матча АПЛ против Ньюкасла.
На 41-й минуте габонец упустил роскошный шанс вывести свою команду вперед.
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Дубравка совершил сейв после удара Смита-Роу, однако мяч отлетел к Обамеянгу. Капитану Арсенала мешал только защитник, а кипер Ньюкасла уже беспомощно лежал на газоне. Впрочем, звезда "канониров" умудрился с 2 метров попасть в стойку.
К счастью для Обамеянга, после перерыва Арсенал реализовал два момента и одержал домашнюю победу со счетом 2:0.
Арсенал уверенно победил Ньюкасл и вплотную приблизился к зоне ЛЧ
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