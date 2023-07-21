Пьер-Эмерик Обамеянг официально стал одноклубником Руслана Малиновского в Марселе.

В пятницу, 21 июля, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с Марселем. Об этом информирует официальный сайт провансальцев.

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Источник не раскрывает подробности сделки, вместо него это делает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно итальянскому журналисту, габонский форвард подписал с Марселем контракт до лета 2026 года.

В предыдущем сезоне Пьер-Эмерик выступал за Челси. Лондонский клуб согласился расторгнуть с 33-летним форвардом контракт, чтобы Обамеянг подписал соглашение с Марселем в статусе свободного агента.

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