Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец подписал двухлетний контракт на правах свободного агента – Ранее он разорвал контракт с саудовской Аль-Кадисией.

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Ранее Обамеянг уже играл за Марсель – в сезоне 2023/24. Тогда он забил 30 голов в 51 матче во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, хотя сам турнир оказался для Олимпика провальным.

Пьер-Эмерик будет работать под руководством экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.

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