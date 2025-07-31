Обамеянг официально нашел себе новый клуб – его будет тренировать экс-наставник Шахтера
19:06 - Читати українською
Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в чемпионат Франции.
Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец подписал двухлетний контракт на правах свободного агента – Ранее он разорвал контракт с саудовской Аль-Кадисией.
Неймара сватают в Марсель – Клуб отреагировал на слухи
Ранее Обамеянг уже играл за Марсель – в сезоне 2023/24. Тогда он забил 30 голов в 51 матче во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, хотя сам турнир оказался для Олимпика провальным.
Пьер-Эмерик будет работать под руководством экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби.
"Они были сильнее, чем Марсель": Де Дзерби – о конкуренции с ПСЖ, стиле победителя и своем безумии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter