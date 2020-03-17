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Обамеянг не теряет надежды перейти в Барселону – родственники форварда уже поселились в Каталонии

10:01 53 Читати українською
Обамеянг не теряет надежды перейти в Барселону – родственники форварда уже поселились в Каталонии
Обамеянг с любимой / Фото из открытых источников

Нападающему Арсенала Пьер-Эмерику Обамеянгу надоели лондонские дожди.

Летом Барса интересовалась Обамеянгом, но трансфер так и не состоялся, однако нападающий все еще надеется примерить футболку каталонского клуба, сообщает Sport.es.

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По информации издания, близкие родственники 30-летнего габонца уже несколько месяцев живут в Каталонии и надеются стать соседями звездного нападающего.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 26 матчей, в которых отметился 17-ю голами и двумя ассистами.

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