Обамеянг хочет покинуть Арсенал, если команда не финиширует в топ-4 АПЛ

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг расшатывает атмосферу в лондонском клубе.

Пьер-Эмерик Обамеянг размышляет над возможностью покинуть Арсенал после завершения сезона 2019/20, сообщает Telegraph.

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Катализатором решение 30-летнего нападающего станет попадание "канониров" в первую четверку по итогам сезона АПЛ. Габонец хочет выступать в Лиге чемпионов и еще один год без самого престижного клубного турнира не собирается терпеть.

В текущем сезоне чемпионата Англии Обамеянг провел 10 матчей, в которых отметился 7-ю голами. После 10-ти туров Арсенал находится на 5-й строчке.

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