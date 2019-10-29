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Обамеянг хочет покинуть Арсенал, если команда не финиширует в топ-4 АПЛ

14:48 35 Читати українською
Обамеянг хочет покинуть Арсенал, если команда не финиширует в топ-4 АПЛ
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото Sky Sports

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг расшатывает атмосферу в лондонском клубе.

Пьер-Эмерик Обамеянг размышляет над возможностью покинуть Арсенал после завершения сезона 2019/20, сообщает Telegraph.

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Катализатором решение 30-летнего нападающего станет попадание "канониров" в первую четверку по итогам сезона АПЛ. Габонец хочет выступать в Лиге чемпионов и еще один год без самого престижного клубного турнира не собирается терпеть.

В текущем сезоне чемпионата Англии Обамеянг провел 10 матчей, в которых отметился 7-ю голами. После 10-ти туров Арсенал находится на 5-й строчке.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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