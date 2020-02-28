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Обамеянг едва не заплакал, комментируя свой роковой промах в матче с Олимпиакосом – эмоциональное видео

13:10 128 Читати українською
Обамеянг едва не заплакал, комментируя свой роковой промах в матче с Олимпиакосом – эмоциональное видео
Пьер-Эмерик Обамеянг / Reuters

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг поделился эмоциями после поражения от Олимпиакоса (1:2) и сенсационного вылета из Лиги Европы.

113’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Папе Сиссе 53’
Юссеф Эль-Араби 119’
53’ Папе Сиссе
113’ Пьер-Эмерик Обамеянг
119’ Юссеф Эль-Араби

"Огромное разочарование. Что я могу сказать? Это очень, очень трудно. Опять была непростая игра. Гол на последней минуте стал роковым для нас. Это все.

Роскошная бисиклета Обамеянга и трагичная концовка в видеообзоре матча Арсенал – Олимпиакос – 1:2

Шанс на последних секундах? Я даже не знаю, почему не смог забить. Чувствую себя ужасно. Это может произойти, но я не знаю, как я испортил этот шанс. Я устал, у меня были судороги, но это не оправдание.

Нам было трудно, потому что они играли очень глубоко. Трудно было найти решение в финальной трети. Это была действительно жесткая игра, в которой непросто находить пространство. Мы попробуем улучшаться в лиге и добыть как можно больше побед до конца сезона", – цитирует Обамеянга ВВС.

Напомним, именно габонец забил единственный мяч Арсенала в отчетной встрече, однако он же упустил роскошный шанс на последних секундах и лишил свою команду надежд на следующую стадию Лиги Европы.

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