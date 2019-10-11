Обамеянг – лучший игрок сентября в АПЛ

Габонский форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг пополнил свою коллекцию очередным трофеем.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим игроком сентября в чемпионате Англии. В прошлом месяце 30-летний габонец забил 5 голов в 4 матчах АПЛ. Для Обамеянга это уже вторая подобная награда – ранее он признавался лучшим игроком месяца в АПЛ в октябре 2018 года.

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На этот титул претендовали защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд, хавбеки Манчестер Сити Кевин де Брюйне и Рияд Марез, нападающий Тоттенхэма Сон Хин Мин, защитник Лестера Рикарду Перейра, форвард Борнмута Каллум Уилсон и полузащитник Астон Виллы Джон Макгинн.

Лучший игрок был определен общим голосованием болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.

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