Оба финалиста Лиги чемпионов не прошли первую стадию плей-офф нового розыгрыша – такого не было более 10 лет

Еврокубковые походы Ливерпуля и Тоттенхэма оказались значительно хуже, чем в сезоне 2018/19.

Впервые за 13 лет финалисты Лиги чемпионов вылетели в первой стадии плей-офф следующего розыгрыша, информирует Gracenote.

Лейпциг разгромил Тоттенхэм и вышел в четвертьфинал ЛЧ – хавбек РБ запугивает Украину, Моуринью и Ко бесславно вылетают

Последними неудачниками были Барселона (победитель) и Арсенал (финалист) в сезоне 2006/07. Причем, каталонцы и лондонцы также вылетели на стадии 1/8 финала.

Напомним, Тоттенхэм уступил РБ Лейпциг (0:1; 0:3), а Ливерпуль не справился с Атлетико (0:1; 2:3).

Атлетико прошел в 1/4 финала ЛЧ, обыграв Ливерпуль благодаря трём голам в овертаймах – ляп Адриана похоронил "красных"