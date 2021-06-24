"Финишировать первыми в группе – это фантастическое ощущение. Мы выиграли группу на чемпионате мира и сделали это снова сейчас. Мои подопечные – воины, они фантастические. Они жертвуют собой друг ради друга, и вся команда заслуживает похвалы.

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Всегда хорошо иметь больше времени на подготовку. Сейчас самое главное – это восстановление, достаточное количество жидкости и помощь организму восстановиться. В субботу мы начнем думать о сопернике в плей-офф. Нужно накопить достаточно энергии для этой игры", – цитирует Андерссона официальный сайт УЕФА.

Добавим, что шведы на стадии 1/8 финала встретятся с Украиной. Поединок состоится 29 июня в Глазго.

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