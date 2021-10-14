"Об Украине я много знаю": звездный новичок Металлиста 1925 – о дружбе с Михаликом и просмотре в Шахтере
Новоиспеченный защитник харьковчан Соломон Кверквелия рассказал о своем трансфере в украинский клуб.
"Об Украине я много знаю, слышал. У меня здесь друзья. Мой близкий друг – это Тарас Михалик, мы играли вместе с ним в составе Локомотива. Мы с ним каждый день на связи, общаемся. Город я еще не успел увидеть.
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О команде могу сказать, что здесь классные ребята, хороший коллектив. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол. Мне все нравится.
Я знаком с Марко Девичем, мы вместе с ним играли в Рубине. Конечно я знаю об украинском футболе, потому что с Давидом Хочолавой, который играл в Шахтере, мы несколько лет играем вместе с ним в составе сборной Грузии. В принципе, я, как мог, всегда следил за чемпионатом Украины.
К слову, еще в самом начале профессиональной карьеры я мог оказаться в Украине. Когда мне было 18 лет – я приезжал в Турцию на сборы Шахтера. Был там ни просмотре, но не сложилось", – цитирует Кверквелию официальный сайт Металлиста 1925.
Напомним, защитник сборной Грузии перебрался в команду Валерия Кривенцова на правах свободного агента, подписав соглашение до конца сезона.
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