"Об Украине я много знаю, слышал. У меня здесь друзья. Мой близкий друг – это Тарас Михалик, мы играли вместе с ним в составе Локомотива. Мы с ним каждый день на связи, общаемся. Город я еще не успел увидеть.

Металлист 1925 объявил о подписании защитника сборной Грузии, которого сватали в АПЛ за 15 миллионов фунтов

О команде могу сказать, что здесь классные ребята, хороший коллектив. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол. Мне все нравится.

Я знаком с Марко Девичем, мы вместе с ним играли в Рубине. Конечно я знаю об украинском футболе, потому что с Давидом Хочолавой, который играл в Шахтере, мы несколько лет играем вместе с ним в составе сборной Грузии. В принципе, я, как мог, всегда следил за чемпионатом Украины.

К слову, еще в самом начале профессиональной карьеры я мог оказаться в Украине. Когда мне было 18 лет – я приезжал в Турцию на сборы Шахтера. Был там ни просмотре, но не сложилось", – цитирует Кверквелию официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, защитник сборной Грузии перебрался в команду Валерия Кривенцова на правах свободного агента, подписав соглашение до конца сезона.

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