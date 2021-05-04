Защитник Динамо Алан Аусси, который на правах аренды выступает за белорусское Торпедо-БелАЗ, поделился воспоминаниями о своем трансфера в лагерь злейшего врага "горняков".

"Люди не понимают через что я прошел, когда переходил из Шахтера в Динамо. Там же целая история, о которой лет через десять можно будет написать книгу. Я серьезно говорю.

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Просто сейчас это никому не нужно, да и я не собираюсь делиться – это слишком личное. Но придет время, и я расскажу эту увлекательную историю.

Естественно, просто так, находясь в системе клуба с семи лет, пройдя почти все этапы взросления и будучи капитаном нескольких возрастов, попав впервые оттуда в сборную, никто бы не перешел из Шахтера в киевское Динамо. Значит на это были определенные причины.

И люди, которые пишут: "Да как он мог?", это не то чтобы диванные эксперты, а просто те, кто не до конца разобрался и нуждаются в любой ситуации выразить свое "важное" мнение", – сказал Аусси в интервью Sportarena.by.

Напомним, 19-летний защитник – воспитанник донецкого футбола. Играл за юношеские команды Шахтера, а затем перешел в киевское Динамо. После аренды в либерецком Словане перебрался в жодинское Торпедо-БелАЗ.

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