"Могу ли рассказать несколько забавных историй с Ибрагимовичем? Об Ибре я могу рассказать более 100 забавных историй. Он очень силен психологически, и в его голове четко прописано, что он лучший.

"Гвардиола просил меня успокоиться": Чигринский признался, почему не смог заиграть в Барселоне

Однажды, перед тренировкой, мы играли на поле, и вдруг, когда он играл с мячом, он сказал: "Эти люди до сих пор не поняли, что я имею такое же качество, как Месси и Криштиану Роналду вместе взятые". Златан фантастический, он не был бы до сих пор на вершине, если бы не имел этого менталитета победителя. Ибрагимович – игрок мирового класса", – поделился Чигринский в интервью Relevo.

Напомним, Чигринский перешел в Барселону из Шахтера за 25 млн евро в 2009-м и провел за каталонцев 12 матчей. Уже через год украинец вернулся к "горнякам" за 15 миллионов.

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