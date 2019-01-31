ОАЭ заявили, что 2 игрока выступают за сборную Катара незаконно, – результат полуфинала Кубка Азии под угрозой

Ассоциация футбола Объединенных Арабских Эмиратов подала жалобу в Азиатскую конфедерацию футбола после поражения национальной сборной от Катара в полуфинале Кубка Азии (0:4).

Катарская команда обвиняется в том, что за нее на турнире незаконно выступают два футболиста: нападающий Альмоез Али, родившийся в Судане, и защитник Басим Аль-Рави, который родом из Ирака, сообщает The New York Times.

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Согласно правилам, футболисты имеют право выступать за сборную страны, в которой они не родились, только если они прожили в ней пять лет после того, как достигли 18-летнего возраста. Аль-Рави сейчас 21 год, Али – 22. Исключением могут стать ситуации, когда родители, а также бабушки или дедушки игрока родились в этой стране.

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В Азиатской конфедерации футбола сообщили, что протест от ОАЭ изучается.