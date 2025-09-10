Историю Шахтера расскажут всему миру, сняв фильм о пути дончан во время войны.

В Голливуде решили снять фильм о донецком Шахтере. Кинолента расскажет историю сезона 2021/22, в котором “горняки” потеряли бесплатно своих легионеров из-за полномасштабного вторжения России и беспрецедентного решения ФИФА. Кульминацией картины станет то, что Шахтер бросил вызов всем обстоятельствам и продолжил соревноваться на мировой арене.

Как сообщает Deadline, над сценарием работает дуэт претендентов на премию Оскар – Пол Тамаси и Эрик Джонсон. Они создали такие фильмы, как Боец и День патриотов. Кристиан Тюро и Рен Трелла продюсируют киноленту, а Тамаси, Стюарт Поллак, Дэвид Зальцберг и Энди Реймер будут исполнительными продюсерами.

Продюсеры Тюро и Трелла сказали, что когда они впервые услышали историю Шахтера, "были поражены и поняли, что эта история заслуживает того, чтобы быть экранизированной".

Последние 10 лет донецкий клуб проводил домашние матчи в Харькове, Киеве и Львове, а международные игры – в Польше и Германии.

