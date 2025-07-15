– Зачем Шахтер вернул Марлона, хотя тот и при Де Дзерби не блистал?

– Я считаю, что он неплохо играл при Де Дзерби. Но я сам не понимаю, почему его вернул Шахтер. Марлон сбежал из Шахтера, когда клубу было тяжело. Я не сторонник таких возвращений. То же самое было и с Илсиньо. В тяжелые моменты об клуб вытерли ноги, плюнули в душу, а потом возвращаются, да еще и зарплату за это получают. Мне трудно это понять.

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После Шахтера у Марлона не пошла карьера: там не заиграл, там не прижился, поэтому мне тяжело сказать, зачем его возвращать. Возможно, свою роль сыграли деньги. Может, Шахтер хочет, чтобы он снова заиграл и попробовать его продать или отдать в аренду.

– Получается, его вернули на место Бондаря?

– Я бы так не сказал. Думаю, Туран будет смотреть на кондиции игроков, кто лучше готов для выхода в старте.

– Может, Шахтер готовится продавать Матвиенко и поэтому вернул Марлона?

– Клубу уже нужно думать о продаже Матвиенко, потому что возраст потихоньку поджимает. Шахтеру надо что-то и заработать. Но я не думаю, что клуб будет делать ставку на Марлона, если даже уйдет Матвиенко или Бондарь. Думаю, подвох в чем-то другом, – резюмировал Воробей в комментарии sport-express.ua.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Марлон воспользовался правилом ФИФА и уехал из Украины (выступал за Монцу и Флуминенсе). Год назад он окончательно разорвал контракт с Шахтером, а позже присоединился к ФК Лос-Анджелес. Марлон сыграл за клуб из МЛС 26 матчей и забил один гол.

Стоит заметить, что 29-летний защитник выступал вместе с Ардой Тураном в Барселоне, а теперь будет играть под его руководством.

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