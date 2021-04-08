"Перед игрой с Францией у нас было не так много времени на новую тактику, но была теория, и тренеры нам четко объяснили, как играть. Считаю, что в защите мы нормально справились. Французы поменяли игру во втором тайме, но мы больше не пропустили . Мы выходили с мыслью выиграть, а не отбиться, верили в свои силы, несмотря на то, что они – чемпионы. Понимали это, но все равно о ничьей не думали, чтобы не пропустить пять-шесть голов.

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В таких матчах, как с Казахстаном, трудно, если не реализуешь 10-15 моментов. Закрадывается мысль, что один момент у наших ворот может закончиться голом. Так и получилось. Не хочется никого обвинять, кто не добежал и кто ошибся. Надо проанализировать, сделать выводы, чтобы в будущем такое не повторялось. Нам некуда отступать. Мы попали в настоящую турнирную яму из-за этих результатов, поэтому у нас один путь – только вперед", – цитирует Кривцова сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины начала отбор с ничьих 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

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