"Мне уже так надоело открывать интернет. О нем говорят больше, чем о Цыганкове, хотя это разный уровень. Вернется он в команду – хорошо, не вернется – хорошо. Хватит уже об этом говорить.

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Такое впечатление, что он один всю команду тянул. Он хороший игрок и забивал много решающих голов. У нас есть много футболистов, которые играют не меньшую роль. Думаю, мы справимся и без него", – сказал Бабенко в комментарии программе "Футбол NEWS".

"Никто об этом не думает. Все думают о том, как привести себя в форму. К нам приезжает много новых ребят. Есть команда, а об этом никто не говорит", – добавил Зотько.

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписании предварительного контракта с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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