"Все мировые федерации поддержали Украину. Спортсмены – это люди, которые должны нести правду, честность, совесть.

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Но о какой честности и совести может идти речь, когда русские молчат и не рассказывают миру о том, что творит их власть. Поэтому данное решение даже не должно обсуждаться. О событиях в Украине очень много говорят наши футболисты, выступающие в Европе. Они молодцы. Цивилизованный мир должен как можно больше знать о событиях в нашей стране", – сказал Ковалец в комментарии Zbirna.com.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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