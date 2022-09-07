Оккупантская сборная после длительных поисков все же нашла соперников, которые согласились испортить свою репутацию. Состоятся три матча.

Осенью сборная России запланировала три товарищеских встречи, информирует сайт ассоциации захватчиков . Первым соперником будет Кыргызстан, 95-я команда в рейтинге ФИФА.

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Первая встреча команд в истории состоится 24 сентября в Бишкеке. Визави террористов в последних трех матчах победили Сингапур и Мьянму, а также сыграли вничью с Таджикистаном. Главный тренер россиян Валерий Карпин откровенно заявляет, что проведение поединка с Кыргызстаном – это настоящий успех.

Кроме того, РФС достиг договоренности о проведении выездного товарищеского матча против Ирана в октябре. Также продолжаются переговоры по организации третьей осенней игры. Вероятным соперником может стать Босния и Герцеговина.

Искать таких соперников Россия вынуждена из-за изоляции от международного футбола – ФИФА и УЕФА выбросили все команды из сезона 2022/23 из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня уже 196-й день войны.