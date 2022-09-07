О хороших соперниках можно и не мечтать: на России радуются, что уговорили Кыргызстан сыграть товарищеский матч
Оккупантская сборная после длительных поисков все же нашла соперников, которые согласились испортить свою репутацию. Состоятся три матча.
Осенью сборная России запланировала три товарищеских встречи, информирует сайт ассоциации захватчиков. Первым соперником будет Кыргызстан, 95-я команда в рейтинге ФИФА.
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Первая встреча команд в истории состоится 24 сентября в Бишкеке. Визави террористов в последних трех матчах победили Сингапур и Мьянму, а также сыграли вничью с Таджикистаном. Главный тренер россиян Валерий Карпин откровенно заявляет, что проведение поединка с Кыргызстаном – это настоящий успех.
Кроме того, РФС достиг договоренности о проведении выездного товарищеского матча против Ирана в октябре. Также продолжаются переговоры по организации третьей осенней игры. Вероятным соперником может стать Босния и Герцеговина.
Искать таких соперников Россия вынуждена из-за изоляции от международного футбола – ФИФА и УЕФА выбросили все команды из сезона 2022/23 из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня уже 196-й день войны.
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