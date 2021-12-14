"О боже, я больше никогда не сыграю за Сити": Зинченко вспомнил эмоции после того, как сбил Кубок АПЛ
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о воспоминаниях от завоеванных трофеев в составе "горожан".
"Это всегда особенное чувство, когда достигаешь подобных вещей, особенно первая победа в АПЛ. Я не играл многое в том сезоне, но чувствовал, что был малой частью этой команды. Рад быть здесь, быть частью этой невероятной семьи – мечта каждого.
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Момент, когда сбил трофей АПЛ с подиума? Тогда я сказал себе: "О боже, я больше никогда не сыграю за Сити". Тогда многие надо мной шутили", – поделился Зинченко в интервью официальному сайту Манчестер Сити.
Напомним, Александр попал в забавную ситуацию во время празднования чемпионства команды в сезоне 2017/18, умудрившись сбить Кубок АПЛ с подиума. После этого Зинченко стал объектом остроумных шуток со стороны одноклубников. В текущем сезоне украинец сыграл в 9 матчах в текущем сезоне, в которых отдал одну результативную передачу.
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