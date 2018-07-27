Н'Зонзи заинтересовал Барселону

Полузащитник Севильи Стивен Н'Зонзи попал в круг интересов Барселоны.

Каталонский клуб продолжает поиски игроков на позиции Андреса Иньесты и Паулинью, которые перебрались в чемпионаты Японии и Китая соответственно.

Руководство Барселоны заинтересовано в приобретении полузащитника Севильи и сборной Франции Стивена Н'Зонзи, сообщает Mundo Deportivo.

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Ранее сообщалось, что в услугах француза также заинтересованы Арсенал и Рома.

Напомним, Н'Зонзи стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Он провел на турнире пять матчей, но при этом вышел в стартовом составе всего один раз.

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