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Н'Зонзи просит Севилью отпустить его

20:14 19 Читати українською
Н'Зонзи просит Севилью отпустить его
Стивен Н'Зонзи / соцсети

Полузащитник Севильи Стивен Н'Зонзи просит клуб позволить ему уйти.

Хавбек Стивен Н'Зонзи стремится покинуть Севилью этим летом. По информации goal.com, это подтвердил директор клуба Хоакин Капаррос.

Агент Н'Зонзи подтвердил интерес Ромы к игроку

Ранее агент игрока сообщил, что им интересуется итальянский Рома. Также сообщалось об интересе Барселоны и Арсенала.

Н'Зонзи перешел в Севилью в 2015 году. За это время он успел выиграть с клубом Лигу Европы в сезоне 2015/2016.

Теги
Стивен Н'Зонзи Стивен Н'Зонзи Севилья Севилья Испания
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