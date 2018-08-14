Н'Зонзи прибыл в расположение Ромы для прохождения медосмотра

Хавбек Севильи Стивен Н'Зонзи в шаге от того, чтобы сменить клуб.

Полузащитник Севильи Стивен Н'Зонзи, скорее всего, продолжит карьеру в Роме.

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Сегодня 29-летний хавбек прилетел в Рим для прохождения медосмотра и подписания контракта со своей новой командой, сообщает Twitter "волков".

Ранее сообщалось, что трансфер Нзонзи обойдется римлянам в 28-30 миллионов евро.