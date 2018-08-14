toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Н'Зонзи прибыл в расположение Ромы для прохождения медосмотра

20:05 27 Читати українською
Н'Зонзи прибыл в расположение Ромы для прохождения медосмотра
Стівен Н'Зонзі / Фото: соцмережі

Хавбек Севильи Стивен Н'Зонзи в шаге от того, чтобы сменить клуб.

Полузащитник Севильи Стивен Н'Зонзи, скорее всего, продолжит карьеру в Роме.

Атлетико имеет лучший состав в своей истории – 5 причин, почему следующий сезон может стать прорывом для "матрасников"

Сегодня 29-летний хавбек прилетел в Рим для прохождения медосмотра и подписания контракта со своей новой командой, сообщает Twitter "волков".

Ранее сообщалось, что трансфер Нзонзи обойдется римлянам в 28-30 миллионов евро.

Теги
Италия Трансферы Стивен Н'Зонзи Стивен Н'Зонзи Рома Рома Севилья Севилья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
мин
Аякс
21:30
Стандард
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук