32-летний француз официально стал игроком Аль-Райана, сообщает пресс-служба клуба. Н'Зонзи будет тренировать его соотечественник Лоран Блан.

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Никакие детали контракта не уточняются. Известно лишь, что Стивен покинул Рому свободным агентом после нескольких лет скитаний в арендах. Ранее хавбек успел поиграть за Ренн, Галатасарай, Севилью, Сток Сити, Блэкберн и другие клубы.

Заметим, Стивен Н'Зонзи выиграл только два трофея: в 2016-м вместе с Евгением Коноплянкой торжествовал в Лиге Европы в составе Севильи, а в 2018 году стал чемпионом мира со сборной Франции.

Bienvenue

Welcome

مرحبًا

Steven Nzonzi pic.twitter.com/zSBtmUs8qF — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 28, 2021

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