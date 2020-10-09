"Исключительно положительные ожидания. Мы приехали, чтобы победить. Команда давно не собиралась в таком составе. Сегодня будем тренироваться, будем возобновлять старые связи, будем готовиться к победе. У Германии очень хороший командный дух.

Украина – Германия: предматчевая пресс-конференция Йоахима Лёва

В последнее время очень много матчей. Но я счастлив прибыть в сборную, встретиться с партнерами. Нагрузка на игроков Баварии высокая, но мы стараемся положительно к этому относиться, нормально воспринимать ситуацию. Нытье не поможет. До лета ситуация вряд ли изменится. Конечно, хотелось бы маленький перерыв, но его получить нереально", – сказал Нойер.

Матч Украина – Германия состоится в субботу, 10 октября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры третьего тура группового этапа Лиги наций 2020/21 – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Україна у нокауті 1:7: антирекорд на десятиліття, "дві хвилини залишились – потерпіть", або Чим ми схожі на Молдову