Нынешняя сборная Украины сильнее той, что была при Фоменко, - Ковальчук

Бывший игрок сборной Украины Кирилл Ковальчук считает, что нынешняя национальная команда сильнее той, которая выступала в квалификации к Евро-2016.

"Мой период вызовов в сборную длился около полугода, в отборочном цикле, когда тренером был Михаил Фоменко. Тогда был костяк – Тимощук, Шевчук, Коноплянка, Ярмоленко, Федецкий. В сборной всегда была отличная атмосфера, позитивный настрой. Все, кто приезжал в сборную были нацелены только на победу.

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Сильнее ли нынешняя сборная той, в которой я играл? Конечно, состав уже обновился. Изменилась линия защиты – Караваев, Матвиенко. Ребята классно выступили в отборе и заслуженно вышли на Евро. Уверен, наша сборная способна на Евро проявить себя во всей красе сделать еще несколько сюрпризов", – цитирует Ковальчука zbirna.com.

Напомним, экс-игрок Черноморца и Металлиста недавно объявил об окончании профессиональной карьеры. Всего за сборную Украины Ковальчук сыграл 4 матча.

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