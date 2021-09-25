Наставник Энергии из Новой Каховки Эдуард Хавров, в свое время разглядевший потенциал Николая Шапаренко в Мариуполе, поделился мыслями о перспективах полузащитника Динамо стать звездой европейского футбола.

"Малиновский играет в хорошем европейском клубе. Зинченко играет в хорошем европейском клубе. Не знаю, чем нынешний Шапаренко уступает этим футболистам.

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Только в возрасте, хотя это, скорее, плюс. 21 год – все еще впереди. Коля пошагово идет, постоянно прогрессирует. Стал игроком основного состава Динамо. Вспомните, два назад при других тренерах эту тему никто даже не поднимал.

Динамо возглавил тренер, который ему доверяет. Это важное качество – футболист это чувствует и по-другому начинает работает. В футболе, как и в жизни, без доверия ничего не получается. В таком случае нужно искать своего тренера. Коля его нашел. Луческу видел не один десяток таких как Шапаренко. Уверен, со временем он проявит себя в ведущих европейских клубах. По крайней мере, у него все для этого есть. Важно только избежать травм. Свой потенциал он не полностью раскрыл и будет прибавлять", – сказал Хавров в интервью FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Шапаренко провел за Динамо восемь матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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