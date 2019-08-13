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Нымме Калью украинцев повторно проиграл Дюделанжу и вылетел из Лиги Европы – Хомутов получил удаление

20:58 28 Читати українською
Нымме Калью украинцев повторно проиграл Дюделанжу и вылетел из Лиги Европы – Хомутов получил удаление
ФК Дюделанж

Состоялись первые ответные матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы. 3-й раунд квалификации, ответный матч

Нымме Калью - Дюделанж – 0:1 (первый матч – 1:3)

Гол: Синани, 56

Удаление: Хомутов, 35

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Нымме Калью, который возглавляет украинец Роман Кожуховский, снова уступил люксембуржцам. В составе эстонцев на отчетный поединок вышли еще два наших соотечественника: Андрей Маркович и Владислав Хомутов. Последний, к слову, уже на 35-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Единственный гол в отчетном матче забил Синани в начале второго тайма.

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Теги
Украинцы за рубежом Лига Европы Роман Кожуховский Роман Кожуховский Андрей Маркович Андрей Маркович Дюделанж Дюделанж Нымме Калью Нымме Калью Владислав Хомутов Владислав Хомутов
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