"Нужны какие-то сенсации": Зубков объяснил, почему его активно отправляют в Турцию

Вингер Ференцвароша Александр Зубков спокойно воспринимает слухи о смене своего клуба.

"Сергей Ребров уже говорил, что турецким СМИ больше не о чем писать, кроме этого.

Ребров резко ответил на слухи о смене клуба

Им нужны какие-то сенсации. Политика в Турции такова: они приглашают суперфутболиста в некоторые топ-клубы, таким образом поднимают чемпионат. Где хочу стать чемпионом после Украины и Венгрии? Посмотрим, что дальше будет", – заявил Зубков в комментарии программе Yellow.

Напомним, главным претендентом на звезду Ференцвароша называют Фенербахче. Туда же сватают и Сергея Реброва, который возглавляет чемпионов Венгрии.

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