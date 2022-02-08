Главный тренер Черноморца Роман Григорчук прокомментировал спарринг с Полесьем на Зимнем кубке и рассказал о возможном усилении команды.

"Чувства во время серии пенальти? Вообще ничего не чувствовал. Был злым, что мы пропустили в конце. Второй раз подряд теряем победу на последних минутах? Не знаю, но это уже стало хорошей традицией. Надеюсь, она прервется.

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Действия команды в момент с голом Цитаишвили? Сыграно было отлично. Это образец того, как нужно действовать в штрафной площадке соперника. Комплектация Черноморца? Она еще продолжается. Нам нужны еще два-три качественных игрока для конкуренции. Не знаю, удастся им взять. Этот вопрос непростой", – поделился Григорчук в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Черноморец уступил Полесье в рамках Зимнего кубка в серию пенальти. До этого одесситы проиграли Металлисту в послематчевой лотерее.

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