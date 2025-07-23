Вингер Динамо Назар Волошин прокомментировал победу своей команды над Хамрун Спартанс (3:0). Он оформил гол+пас в этой встрече.

"Сейчас у всех только положительные эмоции. Победили, хорошо сыграли, забили три гола. Результат неплохой, можно сказать, что все довольны.

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Чувствуется, что этот результат является итогом предсезонной подготовки? Да, конечно. Много работали, много бегали, над тактикой много работали – это дало плоды и мы победили.

С какой установкой выходил на поле? В первую очередь, помочь команде, играть вперед, пытаться забить или отдать голевую передачу. Удалось и то, и то, поэтому очень доволен. Я перекрестился после ассиста? Я всегда так делаю. Как и гол, ассист для меня также положительное действие.

Первый гол? Буяльский отдавал пас мне за спину, но немного не получилось. Мяч долго шел ко мне, я подождал и отдал ему пас в ответ на ход. Он принял и забил – вот и все.

Мой гол? Конечно, нужно всегда бежать на дальнюю стойку, и обязательно забьешь. Сегодня так и получилось.

Благодаря третьему голу будем чувствовать себя увереннее, но при этом все равно ответный матч будет начинаться при счете 0:0, и мы будем стараться снова победить.

Поддержка болельщиков? Очень приятно, когда наши болельщики поддерживают нас даже в такой экзотической стране, как Мальта. Их поддержка очень мотивирует нас. Честно говоря, я точно не ожидал, что будет столько наших болельщиков сегодня", – цитирует Волошина официальный сайт Динамо.

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