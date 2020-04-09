Нужно смириться с завершением сезона, – президент Сампдории

Президент Сампдории Массимо Ферреро считает, что продолжение сезона в Серии А не представляется возможным из-за пандемии коронавируса.

"Нам предстоит решить много организационных вопросов, потому что дальнейшее продолжение сезона становится невозможным. Приходится говорить об этом с большим сожалением.

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Я действительно хочу, чтобы игры чемпионата были продолжены, но только на заполненных стадионах. Скучаю по нашим замечательным фанатами, которые все 90 минут бьют в барабаны и гонят своих любимцев вперед.

Мне пришлось наблюдать матч между Сампдорией и Вероной, который прошел при пустых трибунах. Это было невероятно грустное зрелище. Не понимаю, как можно радоваться победе, когда нет зрителей на трибунах. Нужно смириться с завершением сезона", – цитирует Ферреро Corriere dello Sport.

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