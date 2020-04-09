toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Нужно смириться с завершением сезона, – президент Сампдории

21:51 16 Читати українською
Нужно смириться с завершением сезона, – президент Сампдории
Массимо Ферреро / фото с открытых источников

Президент Сампдории Массимо Ферреро считает, что продолжение сезона в Серии А не представляется возможным из-за пандемии коронавируса.

"Нам предстоит решить много организационных вопросов, потому что дальнейшее продолжение сезона становится невозможным. Приходится говорить об этом с большим сожалением.

Серия А нашла необычный способ завершить сезон – Рома и Лацио получат преимущество

Я действительно хочу, чтобы игры чемпионата были продолжены, но только на заполненных стадионах. Скучаю по нашим замечательным фанатами, которые все 90 минут бьют в барабаны и гонят своих любимцев вперед.

Мне пришлось наблюдать матч между Сампдорией и Вероной, который прошел при пустых трибунах. Это было невероятно грустное зрелище. Не понимаю, как можно радоваться победе, когда нет зрителей на трибунах. Нужно смириться с завершением сезона", – цитирует Ферреро Corriere dello Sport.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо

blog_ava
Мораес хочет вернуться в Бразилию
10:11
401
Теги
Италия Массимо Ферреро коронавирус Сампдория Сампдория
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
9
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук