"Нужно следить за здоровьем": жена Малиновского – о ситуации с коронавирусом в Аталанте

Роксана, жена полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, как они живут в самом эпицентре вспышки коронавируса.

"Директор, менеджеры, тренеры и футболисты клуба всегда на связи. Тренер попросил всех футболистов держать себя в форме, тренироваться дома и не набирать лишний вес. Сообщили, что в ближайшее время не будет тренировок, нужно поддерживать форму дома и следить за здоровьем.

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Последний игрок, который имел положительный результат на вирус – Марко Спортьелло. Из симптомов у него только повышенная температура тела. На текущий момент, он себя чувствует хорошо", – поделилась Малиновская в эфире телеканала Футбол.

Отметим, что по состоянию на утро 31 марта в Италии зафиксировано более 101 тысячи больных коронавирусом.

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